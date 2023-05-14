Булыкин уверен, что Семак не реализовал полностью свой потенциал 

Бывший форвард «Локомотива» и «Динамо» Дмитрий Булыкин поделился мнением о работе Сергея Семака в «Зените».

«У Семака заслуги очень хорошие и как у игрока, и как у тренера. Он себя хорошо реализовал в обоих статусах. Будем надеяться, что он еще себя сможет проявить как наставник. Все же в Лиге чемпионов «Зенит» под руководством Семака показывал не очень успешную игру, так что есть к чему стремиться», — приводит слова 43-летнего россиянина «РБ Спорт».

Напомним, что «Зенит» одержал победу над «Спартаком» (3:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно стал обладателем титула чемпиона России. Для подопечных Сергея Семака этот трофей стал пятым кряду.

До завершения текущего сезона РПЛ осталось три тура.