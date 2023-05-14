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«Скоро буду в строю». Дзюба прокомментировал свое отсутствие в заявке на матч с «Крыльями Советов»

Артем пропустит матч из-за травмы.
«Скоро буду в строю». Дзюба прокомментировал свое отсутствие в заявке на матч с «Крыльями Советов»
14 мая 2023 13:53
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба высказался о своем отсутствии в заявке на матч 27-го тура Российской Премьер-лиги с «Крыльями Советов».

«Не забудьте поболеть за «Локомотив». Нам нужна победа, все будет хорошо. За меня не волнуйтесь. Скоро буду в строю. Что не происходит — все к лучшему. Вернемся сильнее, не волнуйтесь», - сказал Дзюба в видео, опубликованном в социальных сетях.

Встреча между «Крыльями Советов» и «Локомотивом» пройдет сегодня, 14 мая. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.

После 26 туров РПЛ «Локомотив» располагается на девятой позиции в турнирной таблице, набрав 35 очков. «Крылья Советов» с 25 очками находятся на 12-й позиции.

источник: «Советский спорт»
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