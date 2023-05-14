«Арсенал» проявляет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Канселу

Руководство «Арсенала» рассматривает возможность приобретения флангового защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу. Об этом сообщает Transfer News Live.

Отметим, что 28-летний футболист был арендован «Баварией» прошедшей зимой до конца нынешнего сезона.

Как утверждает источник, лондонский клуб хочет подписать португальского игрока в ближайшее летнее трансферное окно. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Напомним, что Канселу перешел в «Манчестер Сити» летом 2019 года. В текущем сезоне в составе «Баварии» он принял участие в 19 матчах, забил один гол и отдал шесть результативных передач.