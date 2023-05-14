Мостовой заявил, что «Химки» не прогрессируют под руководством Талалаева 

Бывший полузащитник «Спартака» и «Сельты» Александр Мостовой поделился мнением о прошедшем матче 27-го тура чемпионата России между «Химками» и «Спартаком».

Отметим, что встреча завершилась со счетом 1:1.

«Стали ли «Химки» лучше выступать при Талалаеве? Нет, конечно. Так кажется, потому что они просто до этого выглядели слабо, так как там происходил винегрет. Там играли футболисты, которые не должны были играть. А те, кто должен был, сидели в запасе», — приводит слова Мостового «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в настоящее время «Химки» занимают предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 18 очков. «Спартак» располагается на четвертой строчке, набрав 50 очков после 27 матчей.

Талалаев возглавил красно-черных в апреле 2023 года.