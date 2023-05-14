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Селюк убежден, что «Торино» не станет выкупать Миранчука у «Аталанты»

Туринский клуб арендовал российского полузащитника в начале нынешнего сезона. 
Селюк убежден, что «Торино» не станет выкупать Миранчука у «Аталанты»
14 мая 2023 14:30
автор: Глеб Шевяков
автор фото: Getty Images

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что «Торино» не совершит полноценный трансфер российского хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука.

Отметим, что 59-летний специалист уверен в том, что «быки» не тратят большие суммы на подписание футболистов.

«Вне зависимости от его травм, «Торино не будет его выкупать. Я уверен. Потому что в «Торино» не выкупают футболистов. Как правило, они берут игроков в аренду, пользуются. Они не тратят большие суммы. Может, могут купить какого‑нибудь игрока за один миллион евро. А так они не выкупают», — приводит слова Селюка «Спорт День за Днем».

27-летний россиянин был арендован туринцами у «Аталанты» в августе 2022 года.

Добавим, что в нынешнем сезоне в составе «Торино» Миранчук принял участие в 28 матчах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

источник: «Спорт день за днем»
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