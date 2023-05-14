Александр Бородюк: вылет «Торпедо» закономерен

Бывший главный тренер «Торпедо» Александр Бородюк прокомментировал вылет команды в Первую лигу.

«Вылет в какой-то мере закономерный. Он связан с той ситуацией, которая за год сложилась в клубе. Всегда смена руководства и тренерского штаба влияет на команду.

В клуб зашли новые люди. По чьей инициативе и с какой целью эти люди пришли в «Торпедо»? Для меня до сих пор непонятно. Трансферов не получилось, пришедшие люди преследовали непонятно какую цель. Далее началось недопонимание системности в клубе. После этого и пошёл процесс разрушения в команде», - приводит слова Бородюка «Чемпионат».

Напомним, в 27-м туре Российской Премьер-лиги автозаводцы уступили столичному ЦСКА со счетом 0:3.

После этого поражения «Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-лиге. За три тура до конца сезона-2022/2023 в активе автозаводцев всего 13 очков. Столичная команда отстает от зоны стыковых матчей на 10 очков.