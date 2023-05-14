«Локомотив» пропустил гол в концовке первого тайма в матче с «Крыльями Советов»

В эти минуты проходит матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» принимают на своем поле «Локомотив».

Отметим, что счет в матче стал 1:0 в пользу хозяев поля после того, как забитым мячом отличился форвард Дмитрий Цыпченко на 42-й минуте.

Нападающий «железнодорожников» Артем Дзюба не принимает участие в матче из-за повреждения, полученного в матче прошлого тура с «Сочи».

Добавим, что в настоящее время «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков после 26 матчей. «Крылья Советов» располагаются на 12-й строчке, имея в своем активе 25 очков.