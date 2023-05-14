«Локомотив» проигрывает «Крыльям Советов» после первого тайма в матче 27-го тура РПЛ

Завершился первый тайм 27-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Локомотивом».

Отметим, что команды ушли на перерыв при счете 1:0 в пользу самарцев.

Единственный гол за 45 минут игры забил нападающий хозяев Дмитрий Цыпченко на 42-й минуте.

Форвард московского клуба Артем Дзюба пропускает встречу из-за травмы, полученной в матче прошлого тура с «Сочи».

Добавим, что в настоящий момент «Локомотив» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 26 матчей. «Крылья Советов» идут на 12-й строчке, имея в своем активе 25 очков.