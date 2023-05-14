Нападающий «Зенита» Малком стал отцом, сообщается в Telergam-канале действующих чемпионов России.

13 мая у Малкома и Летисии родился сын. Мальчика назвали Габриэл.

«Сине-бело-голубые поздравляют Малкома и Летисию и желают молодым родителям и маленькому Габриэлу отличного настроения и прекрасного самочувстия», - говорится в сообщении команды.

26-летний бразилец является лидером в споре бомбардиров в Российской премьер-лиге. Бразилец провел за «Зенит» 33 матча во всех турнирах, забил 26 голов и отдал 9 результативных передач.