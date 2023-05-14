Агент Языджи не исключил возвращение Юсуфа в Россию этим летом

Адем Чебеджи, агент полузащитника «Трабзонспора» Юсуфа Языджи, не исключил, что его клиент может вернуться в Россию этим летом.

«Возвращение Юсуфа в Россию летом возможно. Почему нет? У нас остались очень хорошо воспоминания о времени, проведенном здесь. Так что мы рассмотрим любые предложения», - приводит слова Чебеджи Sport24.

Языджи выступал в составе московского ЦСКА во второй половине сезона-2021/2022. В составе ЦСКА Юсуф провел 12 встреч, забив в них восемь голов и отдав две результативные передачи.

В нынешнем сезоне чемпионата турецкой Суперлиги Языджи забил три мяча и отдал одну результативную передачу в 13 матчах.