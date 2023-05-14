Блинов рассказал, как Аршавин снял напряжение с игроков «Зенита» перед финальным матчем Кубка УЕФА

Бывший руководитель социального отдела «Зенита» Алексей Блинов поделился воспоминаниями о поведении Андрея Аршавина перед финальным матчем Кубка УЕФА в сезоне-2007/2008.

Отметим, что питерский клуб стал победителем турнира, обыграв в финале «Рейнджерс» со счетом 2:0.

«Аршавин был лидером не только на поле, он умел разрядить команду, когда того требовала ситуация. Помню, как улетали на сборы в Нидерланды. Стоим в автобусе, который отправит нас на самолет, все выглядели напряженно, собранные. И в этот момент Андрей заявляет: «Парни, чего вы нахмурились? Нам повезло, у нас всего один финал. Это у Блинова вон целых два. У меня просто как раз должен был быть финал в «Что? Где? Когда?». После этой шутки Андрея Сергеевича всех чуть немного отпустило» — приводит слова Блинова «Чемпионат».

Напомним, что Аршавин является воспитанником академии «Зенита». Всего за петербуржцев он сыграл 376 матчей, забил 80 голов и отдал 108 результативных передач.