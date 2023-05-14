«Локомотив» сравнял счет в матче с «Крыльями Советов» в начале второго тайма

В эти минуты проходит матч 27-го тура чемпионата России, в котором «Крылья Советов» играют дома с «Локомотивом».

Отметим, что счет в матче стал 1:1 после того, как нападающий гостей Вильсон Изидор поразил ворота соперника на 48-й минуте встречи.

Ранее за хозяев поля забитым мячом отличился форвард Дмитрий Цыпченко (42-я минута).

Напомним, что в настоящее время «Локомотив» располагается на девятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 35 очков после 26 матчей. «Крылья Советов» идут на 12-й строчке, имея в своем активе 25 очков.