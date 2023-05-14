Гол Влашича принес «Торино» выездную победу над «Вероной»

Футболисты «Торино» на выезде нанесли поражение «Вероне» в матче 35-го тура Серии А.

Отметим, что очная встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

В составе «быков» забитым мячом отличился хавбек Никола Влашич на 29-й минуте.

Российский полузащитник гостевой команды Алексей Миранчку не принял участие в матче из-за перелома мизинца, который получил в прошлой игре чемпионата.

Таким образом, «Торино» набирает 49 очков и поднимается на восьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии. «Верона» располагается на 17-й строчке, имея в своем активе 30 очков.

Серия А

35-й тур

«Верона» – «Торино» – 0:1 (0:1)

Гол: – Влашич, 29.