Даса, Захарян и Гладышев выйдут в стартовом составе «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и грозненского «Ахмата» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.
«Динамо»: Шунин, Сазонов, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.
«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Камилов, Карапузов, Швец, Харин, Гбамбле, Конате.
Матч начнется на стадионе «ВТБ-Арена» в 16:30 по московскому времени. Игра первого круга в Грозном завершилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.
Московское «Динамо» в 26 турах набрало 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 43 очками расположился на пятой строчке.
источник: «Советский спорт»