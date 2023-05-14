Даса, Захарян и Гладышев выйдут в стартовом составе «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ с «Ахматом»

Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и грозненского «Ахмата» на матч 27-го тура Российской премьер-лиги.

«Динамо»: Шунин, Сазонов, Даса, Майсторович, Скопинцев, Фомин, Кутицкий, Захарян, Гагнидзе, Смолов, Гладышев.

«Ахмат»: Шелия, Семёнов, Быстров, Богосавац, Тодорович, Камилов, Карапузов, Швец, Харин, Гбамбле, Конате.

Матч начнется на стадионе «ВТБ-Арена» в 16:30 по московскому времени. Игра первого круга в Грозном завершилась победой «Ахмата» со счетом 2:1.

Московское «Динамо» в 26 турах набрало 42 очка и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Ахмат» с 43 очками расположился на пятой строчке.