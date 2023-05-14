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Холанд выйдет на матч с «Эвертоном» в стартовом составе «Манчестер Сити»

Ранее сообщалось, что норвежец может пропустить игру 36-го тура чемпионата Англии.
14 мая 2023 15:32
автор: Александр Евграфов

Лучший бомбардир чемпионата Англии в этом сезоне нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выйдет в стартовом составе «горожан» на матч 36-го тура против «Эвертона».

«Эвертон»: Пикфорд, Паттерсон, Мина, Тарковски, Холгейт, Гарнер, Гейе, Дукуре, Макнил, Айуоби, Калверт-Льюин.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Лапорт, Аканджи, Эрнандес, Гюндоган, Фоден, Марез, Альварес, Холанд.

Ранее сообщалось, что норвежец может пропустить игру чемпионата Англии, чтобы лучше восстановиться к ответному полуфинальному матчу Лиги чемпионов с «Реалом».

Холанд стал автором забитого мяча в игре первого круга между «Эвертоном» и «Манчестер Сити», которая завершилась вничью – 1:1.

«Манчестер Сити» после 34 матчей лидирует в английской премьер-лиге с 82 очками, «Эвертон» с 32 очками находится на 17-м месте.

Игра между командами начнется в 16:00 по московскому времени на стадионе «Гудисон Парк» в Ливерпуле.

источник: «Советский спорт»
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