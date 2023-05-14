Шадли объявил о завершении карьеры в сборной Бельгии 

Бельгийский хавбек Насер Шадли завершил профессиональную карьеру на международном уровне. Об этом сообщает пресс-служба сборной Бельгии.

Отметим, что в составе национальной команды полузащитник принял участие в 66 встречах и отличился восьмью забитыми мячами.

Напомним, что вместе со сборной Бельгии Шадли завоевал бронзовую медаль на чемпионата мира 2018 года, который состоялся в России.

В настоящее время он играет за местный клуб «Вестерло». Ранее в своей карьере он выступал за «Твенте», «Тоттенхэм», «Вест Бромвич» и «Монако».