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Четыре футболиста «Тулузы» отказались участвовать в матче из-за акции в поддержку ЛГБТ

На форму команд для этого матча нанесена радужная символика.
14 мая 2023 15:45
автор: Александр Евграфов

Четыре футболиста «Тулузы» отказались принимать участие в матче 35-го тура чемпионата Франции против «Нанта» из-за проводимой акции в поддержку ЛГБТ-сообщества, сообщает La Depeche.

По данным источника, на форму команды нанесена радужная символика. Надевать ее и выходить на поле отказались марокканский нападающий Закария Абухляль, малийский защитник Мусса Диарра, алжирский полузащитник Фарес Шаиби, защитник сборной Кабо-Верде Логан Кошта, а также нидерландский форвард боснийского происхождения Саид Хамулич. Позже Кошта опроверг сообщение о своем отказе.

Матч 35-го тура должен пройти в Тулузе и начнется в 16:00 по московскому времени в воскресенье.

Ранее сообщалось, что футболист выступающей в Лиге 2 команды «Генгама» Донасьен Гомис также отказался участвовать в данной акции, уведомив об этом руководство клуба, которое пообещало сделать соответствующие оргвыводы.

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