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Игорь Стрельцов заявил, что пока не видел полезных для результата «Торпедо» действий от Клотета

Московский клуб вылетает в Первую лигу.
14 мая 2023 16:00
автор: Александр Кожевников

Игорь Стрельцов, сын легендарного советского футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, раскритиковал главного тренера автозаводцев Жозепа Клотета.

«Клотет пришел в конце сезона, когда уже ясно, что команда вылетает из чемпионата. Зачем убирать предыдущего тренера? Понимаю, если бы Жозеп пришел в начале сезона, и у него бы пошла вся задумка. Пока не видел нормальных действий Клотета, полезных для результата. А выгонять в российском футболе всегда умели. Не он первый, не он последний. Первым делом виноват всегда тренер. Новая метла по-новому метет. Но результат-то нулевой!», - приводит слова Стрельцова Sport24.

Напомним, в 27-м туре Российской Премьер-лиги автозаводцы уступили столичному ЦСКА со счетом 0:3.

После этого поражения «Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-лиге. За три тура до конца сезона-2022/2023 в активе автозаводцев всего 13 очков. Столичная команда отстает от зоны стыковых матчей на 10 очков.

источник: Sport24.ru
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