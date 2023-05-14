Игорь Стрельцов заявил, что пока не видел полезных для результата «Торпедо» действий от Клотета

Игорь Стрельцов, сын легендарного советского футболиста «Торпедо» Эдуарда Стрельцова, раскритиковал главного тренера автозаводцев Жозепа Клотета.

«Клотет пришел в конце сезона, когда уже ясно, что команда вылетает из чемпионата. Зачем убирать предыдущего тренера? Понимаю, если бы Жозеп пришел в начале сезона, и у него бы пошла вся задумка. Пока не видел нормальных действий Клотета, полезных для результата. А выгонять в российском футболе всегда умели. Не он первый, не он последний. Первым делом виноват всегда тренер. Новая метла по-новому метет. Но результат-то нулевой!», - приводит слова Стрельцова Sport24.

Напомним, в 27-м туре Российской Премьер-лиги автозаводцы уступили столичному ЦСКА со счетом 0:3.

После этого поражения «Торпедо» лишилось шансов на сохранение прописки в Российской Премьер-лиге. За три тура до конца сезона-2022/2023 в активе автозаводцев всего 13 очков. Столичная команда отстает от зоны стыковых матчей на 10 очков.