Футболист «Торпедо» Енин одним словом охарактеризовал вылет команды в Первую лигу

Полузащитник московского «Торпедо» Иван Енин прокомментировал результат команды в текущем сезоне. Напомним, автозаводцы вылетели в Первую лигу.

«Выступление «Торпедо» в этом сезоне - провал. Есть ли претензии к себе и команде? В первую очередь необходимо начинать с самого себя, а потом уже задавать вопросы другим. У меня есть претензии и к себе, и к остальным.

Но сейчас вся команда хочет, чтобы «Торпедо» вернулось обратно в РПЛ. Сможем ли мы это сделать - покажет следующий сезон», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, в 27-м туре РПЛ «Торпедо» проиграло ЦСКА (0:3) и лишилось шансов сохранить прописку в элитном дивизионе.