ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Валенсия» вырвала победу у «Сельты» в матче чемпионата Испании

Судьба встречи решилась на последних минутах.
14 мая 2023 16:55
автор: Александр Шульгин

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» на выезде обыграла «Сельту».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Джастин Клюйверт и Альберто Мари.

Хозяева ответили точным ударом Хариса Сеферовича.

В добавленное арбитром время «летучие мыши» остались вдесятером: вторую желтую карточку получил Габриэль Паулиста.

Таким образом, команда из Виго набрала 40 очков и осталась на 13-й строчке в турнирной таблице.

«Валенсия» с 35 очками располагается на 17-м месте.

Ла Лига
34-й тур
«Сельта» (Виго) - «Валенсия» - 1:2 (0:1)
Голы: Сеферович, 60 - Клюйверт, 8; Мари, 88
Удаление: Паулиста, 90.

источник: «Советский спорт»
«Ахмат» вышел вперед в матче с «Динамо»
Гости повели в счете после розыгрыша углового.
14.05.2023 17:11
Футбол
автор: Александр Шульгин
Матч «Аякса» не был доигран из-за беспорядков, устроенных болельщиками соперника
Клуб из Амстердама играл в 32-м туре чемпионата Нидерландов в гостях против «Гронингена».
14.05.2023 17:10
Футбол
автор: Максим Скороходов
Сазонов получил травму и не смог продолжить матч с «Ахматом»
Футболист был заменен на исходе получаса игры.
14.05.2023 17:08
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Сейчас у меня трудное время»: Николсон - о своем будущем в «Спартаке»
«Сейчас у меня трудное время»: Николсон - о своем будущем в «Спартаке»
Футболист нечасто появляется на поле.
14.05.2023 17:04
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ташуев рассказал о целях «Ахмата» на этот сезон
Сейчас грозненский клуб располагается на пятой позиции РПЛ.
14.05.2023 16:58
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Валенсия» вырвала победу у «Сельты» в матче чемпионата Испании
Судьба встречи решилась на последних минутах.
14.05.2023 16:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
Начало матча чемпионата Франции отложили из-за подозрительного предмета на стадионе
Встреча перенесена на 1,5 часа.
14.05.2023 16:29
Футбол
автор: Александр Шульгин
Футболист «Торпедо» Енин одним словом охарактеризовал вылет команды в Первую лигу
Автозаводцы покинули РПЛ, продержавшись один сезон.
14.05.2023 16:20
Футбол
автор: Александр Шульгин
Игорь Стрельцов заявил, что пока не видел полезных для результата «Торпедо» действий от Клотета
Московский клуб вылетает в Первую лигу.
14.05.2023 16:00
Футбол
автор: Александр Кожевников
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика