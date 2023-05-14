«Валенсия» вырвала победу у «Сельты» в матче чемпионата Испании

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги «Валенсия» на выезде обыграла «Сельту».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей, в составе которых отличились Джастин Клюйверт и Альберто Мари.

Хозяева ответили точным ударом Хариса Сеферовича.

В добавленное арбитром время «летучие мыши» остались вдесятером: вторую желтую карточку получил Габриэль Паулиста.

Таким образом, команда из Виго набрала 40 очков и осталась на 13-й строчке в турнирной таблице.

«Валенсия» с 35 очками располагается на 17-м месте.

Ла Лига

34-й тур

«Сельта» (Виго) - «Валенсия» - 1:2 (0:1)

Голы: Сеферович, 60 - Клюйверт, 8; Мари, 88

Удаление: Паулиста, 90.