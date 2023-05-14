«Сейчас у меня трудное время»: Николсон - о своем будущем в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Шамар Николсон заявил, что не планирует покидать красно-белых.

«Конечно, у меня есть желание играть больше, но нужно верить в то, что хочет тренер. Сейчас я игрок «Спартака». У меня длительный контракт. Не думаю о следующем вызове для себя, сейчас я сконцентрирован на играх в «Спартаке». Дальше будет видно. Но я счастлив в команде. Сейчас у меня трудное время, но я не боюсь встретиться лицом к лицу со всеми своими трудностями», - приводит слова форварда Metaratings.

Напомним, в текущем сезоне Николсон провел 25 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. В большинстве матчей игрок выходил на замену.

После 27 туров «Спартак» с 50 очками занимает четвертое место в турнирной таблице.