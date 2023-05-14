Матч «Аякса» не был доигран из-за беспорядков, устроенных болельщиками соперника

Матч 32-го Эредивизи «Гронинген» - «Аякс» был остановлен менее чем через 10 минут после его начала, сообщает РИА Новости.

Болельщики хозяев закидали поле дымовыми шашками и выходили с транспарантами на поле (из-за подобной активности матч сначала прервали на 7-й минуте).

В результате главный арбитр принял решение приостановить матч. Окончательное решение о санкциях или доигровке встречи еще не принято.

Добавим, что болельщики «Гронингена» таким способом выражали недовольство вылетом команды из высшего дивизиона.