Дубль Гюндогана и гол Холанда помогли «Манчестер Сити» разгромить «Эвертон»

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде нанес крупное поражение «Эвертону».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Илкай Гюндоган. Еще один мяч записал на свой счет Эрлинг Холанд.

«Сити» набрал 85 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, на четыре очка опережая ближайшего преследователя - лондонский «Арсенал».

«Ириски» с 32 очками остались на 17-й позиции.

АПЛ

36-й тур

«Эвертон» (Ливерпуль) - «Манчестер Сити» - 0:3 (0:2)

Голы: Гюндоган, 37; 51; Холанд, 39.