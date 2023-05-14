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Дубль Гюндогана и гол Холанда помогли «Манчестер Сити» разгромить «Эвертон»

«Горожане» уверенно движутся к чемпионскому титулу.
Дубль Гюндогана и гол Холанда помогли «Манчестер Сити» разгромить «Эвертон»
14 мая 2023 17:56
автор: Александр Шульгин
автор фото: Getty Images

В матче 36-го тура АПЛ «Манчестер Сити» на выезде нанес крупное поражение «Эвертону».

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, в составе которых дубль оформил Илкай Гюндоган. Еще один мяч записал на свой счет Эрлинг Холанд.

«Сити» набрал 85 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице, на четыре очка опережая ближайшего преследователя - лондонский «Арсенал».

«Ириски» с 32 очками остались на 17-й позиции.

АПЛ
36-й тур
«Эвертон» (Ливерпуль) - «Манчестер Сити» - 0:3 (0:2)
Голы: Гюндоган, 37; 51; Холанд, 39.

источник: «Советский спорт»
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