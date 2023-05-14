«Ахмат» удвоил преимущество в матче с «Динамо»

Грозненский «Ахмат» забил второй мяч в ворота московского «Динамо» в гостевом матче 27-го тура РПЛ.

На 57-й минуте после стремительной контратаки преимущество гостей удвоил Мохамед Конате.

Десятью минутами ранее форвард уже поражал ворота бело-голубых, однако рефери отменил гол из-за офсайда. В этот раз ВАР также проверил правильность взятия ворот и подтвердил решение главного арбитра.

Таким образом, счет стал 2:0 в пользу грозненцев. На 39-й минуте команду Сергея Ташуева вывел вперед Нене Гбамбле