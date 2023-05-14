Агент Малкома и Клаудиньо рассказал о желании бразильцев выучить русский язык

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо, поделился мнением о возможности бразильцев выучить русский язык.

«Малкому и Клаудиньо очень нравится русский язык. Они хорошо его понимают. Не могу сказать, учат ли сейчас, но все впереди», - приводит слова агента Sport24.

Напомним, что ранее Малкому и Клаудиньо указом президента России было предоставлено гражданство РФ. Стоит добавить, Малком выступает за петербургский клуб с августа 2019 года, Клаудиньо - с лета 2021-го.