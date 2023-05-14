«Наполи» проиграл «Монце», Кварацхелия начал матч в запасе

«Наполи» в гостевом матче 35-го тура Серии А проиграл «Монце» со счетом 0:2.

В составе хозяев поля забивали Дани Мота (18-я минута) и Анреа Петанья (54).

Добавим, что вингер «Наполи» Хвича Кварацхелия начал матч в запасе и вышел с начала второго тайма.

Напомним, что неаполитанцы уже гарантировали себе золотые медали, сейчас у команды 83 очка. «Монца» набрала 49 очков и поднялась на девятое место

В следующем туре «Монца» 19 мая сыграет в гостях против «Сассуоло», «Наполи» спустя два дня примет «Интер».

Серия А

35-й тур

«Монца» (Монца) – «Наполи» (Неаполь) – 2:0 (1:0)

Голы: Мота, 18; Петанья, 54