«Ахмат» забил третий мяч в ворота «Динамо» и довел счет до разгромного

Грозненский «Ахмат» забил третий мяч в ворота московского «Динамо» в гостевом матче 27-го тура РПЛ и довел счет до разгромного.

На 71-й минуте вышедший на замену Владимир Ильин окончательно развенчал надежды хозяев на благополучный исход.

Таким образом, счет стал 3:0 в пользу грозненцев.

На 39-й минуте команду Сергея Ташуева вывел вперед Нене Гбамбле

На 57-й минуте после стремительной контратаки преимущество гостей удвоил Мохамед Конате.

Десятью минутами ранее форвард уже поражал ворота бело-голубых, однако рефери отменил гол из-за офсайда. В этот раз ВАР также проверил правильность взятия ворот и подтвердил решение главного арбитра.