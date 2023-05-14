«Ахмат» разгромил московское «Динамо» в матче 27-го тура РПЛ

В матче 27-го тура РПЛ грозненский «Ахмат» на выезде одержал крупную победу над московским «Динамо».

На 39-й минуте команду Сергея Ташуева вывел вперед Нене Гбамбле. На 57-й минуте после стремительной контратаки преимущество гостей удвоил Мохамед Конате. На 71-й минуте вышедший на замену Владимир Ильин окончательно развенчал надежды хозяев на благополучный исход.

Таким образом, грозненцы набрали 46 очков и остались на пятом месте, на четыре очка отставая от идущим третьим и четвертым «Ростова» и «Спартака».

«Динамо» с 42 очками теперь располагается на седьмой строчке.

В следующем туре москвичи 20 мая сыграют в гостях с уже вылетевшим из РПЛ «Торпедо». «Ахмат» в этот же день дома примет подмосковные «Химки».

РПЛ

27-й тур

«Динамо» (Москва) - «Ахмат» (Грозный) - 0:3 (0:1)

Голы: Гбамбле, 39; Конате, 57; Ильин, 71.