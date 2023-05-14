«Сочи» и «Ростов» назвали стартовые составы на матч 27-го тура РПЛ

«Сочи» и «Ростов» огласили стартовые составы на очный поединок в рамках 27-го тура РПЛ.

«Сочи»: Адамов, Терехов, Маргасов, Макарчук, Миладинович, Дркушич, Бурмистров, Нобоа, Юсупов, Кравцов, Мелкадзе.

«Ростов»: Песьяков, Прохин, Сильянов, Лангович, Мелехин, Миронов, Глебов, Байрамян, Комаров, Щетинин, Комличенко.

Напомним, встреча пройдет в Сочи. Начало в 19.00 по московскому времени.

«Ростов» с 50 очками занимает третью строчку в турнирной таблице. Сочинцы с 34 очками расположился на десятой позиции.