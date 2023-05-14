Агент Шлегеля заявил, что у его клиента есть желание поиграть в РПЛ

Футбольный агент Хуан Мануэль Арандилья, представляющий интересы защитника «Орландо Сити» Родриго Шлегеля, заявил о желании своего клиента выступать в РПЛ.

«Да, такое желание есть, мы открыты к этому. Знаю, что некоторые команды из России посматривают на него, но пока с деталями к нам не обращались. Ждем открытия трансферного окна», - приводит слова Арандилью «Евро-Футбол.Ру».

Отметим, что в текущем сезоне провел за «Орландо» 12 матчей и заработал три желтые карточки. Действующее соглашение Шлегеля рассчитан до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 2 миллиона евро.