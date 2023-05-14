«Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» в немецкой Бундеслиге

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на выезде сыграл вничью со «Штутгратом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев с пенальти в исполнении Серу Гирасси гости также ответили реализованным 11-метровым: отличился Эксекьель Паласиос.

«Байер» набрал 49 очков и сравнялся по этому показателю с идущим шестым «Вольфсбургом».

Швабы с 29 очками занимают предпоследнее, 17-е место.

Бундеслига

32-й тур

«Штутгарт» - «Байер» (Леверкузен) - 1:1 (0:0)

Голы: Гирасси, 57 (с пенальти) - Паласиос, 70 (с пенальти).