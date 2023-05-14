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«Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» в немецкой Бундеслиге

Леверкузенцы потеряли важные очки в борьбе за еврокубки.
14 мая 2023 18:37
автор: Александр Шульгин

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» на выезде сыграл вничью со «Штутгратом».

Встреча завершилась со счетом 1:1. На гол хозяев с пенальти в исполнении Серу Гирасси гости также ответили реализованным 11-метровым: отличился Эксекьель Паласиос.

«Байер» набрал 49 очков и сравнялся по этому показателю с идущим шестым «Вольфсбургом».

Швабы с 29 очками занимают предпоследнее, 17-е место.

Бундеслига
32-й тур
«Штутгарт» - «Байер» (Леверкузен) - 1:1 (0:0)
Голы: Гирасси, 57 (с пенальти) - Паласиос, 70 (с пенальти).

источник: «Советский спорт»
«Байер» сыграл вничью со «Штутгартом» в немецкой Бундеслиге
Леверкузенцы потеряли важные очки в борьбе за еврокубки.
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