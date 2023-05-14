«Атлетико» проиграл «Эльче» и упустил возможность обойти «Реал» в Ла Лиге

В матче 34-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде проиграл «Эльче» и не смог подняться на второе место в турнирной таблице.

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Фидель.

Таким образом, «матрасники» с 69 очками остались третьими, хотя в случае победы могли обойти «Реал» и подняться на вторую строчку.

«Эльче» набрал 19 очков, одержав лишь четвертую победу в чемпионате. Команда официально вылетела в Сегунду.

Ла Лига

34-й тур

«Эльче» - «Атлетико» (Мадрид) - 1:0 (1:0)

Гол: Фидель, 41.