В «Спартаке» прокомментировали информацию о подорожании аренды VIP-лож «Открытия Арены»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков отреагировал на информацию о подорожании VIP-лож на «Открытии Арене» со следующего сезона.

«Да, действительно ложи со следующего сезона подорожают — но все и не в тех масштабах, о которых пишут СМИ. Причины на это есть. Раньше ценообразование было привязано к курсу евро, сейчас все расчеты проведены в рублях», — приводит слова функционера Sport24.

Ранее сообщалось, что совет директоров красно-белых в два раза поднял цену на аренду VIP-лож — до 50-57 миллионов рублей, сделав их одними из самых дорогих в мире — дороже чем у «Баварии», «Манчестер Юнайтед» и «Зенита».