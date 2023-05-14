«Динамо» уволило Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата»

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гифин объявил, что главный тренер Славиша Йоканович отстранен от обязанностей.

«К следующему матчу «Динамо» будет готовить другой главный тренер», - приводит телеграмм-канал «Панк Инсайд» слова Гифина.

Напомним, что Йоканович возглавил «Динамо» перед началом сезона, подписав контракт на один год с опцией продления. Перед командой ставились задачи выйти в финал Кубка России и быть в тройке чемпионате России. Из первого турнира бело-голубые вылетели, уступив по пенальти «Акрону», а во втором идут на седьмой позиции.

В последнем матче под руководством Йокановича «Динамо» дома проиграло «Ахмату» (0:3).