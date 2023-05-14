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«Динамо» уволило Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата»

Специалист не выполнил задачу.
«Динамо» уволило Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата»
14 мая 2023 19:25
автор: Максим Скороходов
автор фото: РИА Новости

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гифин объявил, что главный тренер Славиша Йоканович отстранен от обязанностей.

«К следующему матчу «Динамо» будет готовить другой главный тренер», - приводит телеграмм-канал «Панк Инсайд» слова Гифина.

Напомним, что Йоканович возглавил «Динамо» перед началом сезона, подписав контракт на один год с опцией продления. Перед командой ставились задачи выйти в финал Кубка России и быть в тройке чемпионате России. Из первого турнира бело-голубые вылетели, уступив по пенальти «Акрону», а во втором идут на седьмой позиции.

В последнем матче под руководством Йокановича «Динамо» дома проиграло «Ахмату» (0:3).

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