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Семенов заявил, что «Ахмат» хочет обогнать «Спартак» в РПЛ

Накануне грозненский клуб разгромил «Динамо» (3:0).
14 мая 2023 19:45
автор: Степан Шереметьев

Защитник «Ахмата» Андрей Семенов дал комментарий после победы над «Динамо» (3:0) в матче 27-го тура чемпионата России.

«Мы идем от игры к игре. Мотивация победить есть всегда. Хотели бы обогнать «Спартак» в таблице», — приводит слова игрока Sport24.

Добавим что грозненцы набрали 46 очков и остались на пятом месте, на четыре очка отставая от идущим третьим и четвертым «Ростова» и «Спартака». «Динамо» с 42 очками теперь располагается на седьмой строчке.

В следующем туре москвичи 20 мая сыграют в гостях с уже вылетевшим из РПЛ «Торпедо». «Ахмат» в этот же день дома примет подмосковные «Химки».

источник: Sport24.ru
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