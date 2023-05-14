«Лейпциг» в добавленное время вырвал победу у «Вердера»

В матче 32-го тура немецкой Бундеслиги «Лейпциг» на своем поле обыграл бременский «Вердер».
Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев, в составе которых отличились Вилли Орбан и Доминик Собослаи, забивший в добавленное арбитром время.
Гости ответили точным ударом Леонардо Биттенкурта.
Бременцы с 35 очками остались на 12-й строчке турнирной таблицы.
«Лейпциг» набрал 60 очков и поднялся на третье место.
Бундеслига
32-й тур
«Лейпциг» - «Вердер» (Бремен) - 1:1 (0:0)
Гол: Орбан, 88 - Биттенкурт, 70.
источник: «Советский спорт»