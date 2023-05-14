ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Арсенал» проиграл «Брайтону», уменьшив свои шансы на победу в АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
«Арсенал» проиграл «Брайтону», уменьшив свои шансы на победу в АПЛ
14 мая 2023 20:31
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

«Арсенал» на свое поле принимал «Брайтон» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «чаек».

В составе победителей отличились Хулио Энсисо (51-я минута), Дениз Ундав (86) и Первис Эступиньян (90+6).

Таким образом, команда Роберто Де Дзерби с 58 очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Микеля Артеты находятся на второй строчке, имея в своем активе 81 очко.

В следующем матче «Брайтон» отправится в гости к «Ньюкаслу» (18 мая), а «Арсенал» сыграет на выезде с «Ноттингем Форест» (20 мая).

Чемпионат Англии

36-й тур

«Арсенал» – «Брайтон» 0:3 (0:0)

Гол: Энсисо, 51, Ундав, 86, Эступиньян, 90.

источник: «Советский спорт»
«Ростов» проиграл в гостях «Сочи»
Команда Карпина не смогла воспользоваться осечкой «Спартака».
14.05.2023 20:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей
«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей
Воронежцы смогли удержать победный счет.
14.05.2023 20:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Защитник «Бенфики» Гримальдо перейдет в «Байер»
Он присоединится к немецкому клубу на правах свободного агента.
14.05.2023 20:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Николич возглавит «Динамо» в следующем сезоне
Николич возглавит «Динамо» в следующем сезоне
Бело-голубые нашли замену Йокановичу.
14.05.2023 20:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Факел» - «Пари НН»: хозяева остались вдесятером
Воронежцы пытаются удержать победный счет.
14.05.2023 20:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Арсенал» проиграл «Брайтону», уменьшив свои шансы на победу в АПЛ
«Арсенал» проиграл «Брайтону», уменьшив свои шансы на победу в АПЛ
Встреча прошла на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне.
14.05.2023 20:31
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Лейпциг» в добавленное время вырвал победу у «Вердера»
«Крылатые быки» ворвались в тройку лидеров Бундеслиги.
14.05.2023 20:30
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Факел» - «Пари НН»: воронежцы открыли счет с пенальти
«Факел» - «Пари НН»: воронежцы открыли счет с пенальти
Команды ведут борьбу за сохранение прописки в РПЛ.
14.05.2023 20:27
Футбол
автор: Александр Шульгин
Семин назвал причину увольнения Йокановича из «Динамо»
Сербский специалист был отстранен от своих обязанностей.
14.05.2023 20:18
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика