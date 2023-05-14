«Арсенал» проиграл «Брайтону», уменьшив свои шансы на победу в АПЛ

«Арсенал» на свое поле принимал «Брайтон» в матче 36-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «чаек».

В составе победителей отличились Хулио Энсисо (51-я минута), Дениз Ундав (86) и Первис Эступиньян (90+6).

Таким образом, команда Роберто Де Дзерби с 58 очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Микеля Артеты находятся на второй строчке, имея в своем активе 81 очко.

В следующем матче «Брайтон» отправится в гости к «Ньюкаслу» (18 мая), а «Арсенал» сыграет на выезде с «Ноттингем Форест» (20 мая).

Чемпионат Англии

36-й тур

«Арсенал» – «Брайтон» 0:3 (0:0)

Гол: Энсисо, 51, Ундав, 86, Эступиньян, 90.