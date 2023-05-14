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Семин назвал причину увольнения Йокановича из «Динамо»

Сербский специалист был отстранен от своих обязанностей.
14 мая 2023 20:18
автор: Максим Скороходов

Известный российский специалист Юрий Семин назвал причину увольнения главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Йокановичем были допущены ошибки в подготовке команды именно перед второй частью сезона. Так же не самым лучшим образом оказался подготовлен «Спартак». Тут есть закономерность», - приводит «Матч ТВ» слова Семина.

Напомним, что Йоканович возглавил «Динамо» перед началом сезона, подписав контракт на один год с опцией продления. Перед командой ставились задачи выйти в финал Кубка России и быть в тройке чемпионате России. Из первого турнира бело-голубые вылетели, уступив по пенальти «Акрону», а во втором идут на седьмой позиции.

«Спартак», в свою очередь, также вылетел из Кубка России от «Акрона», в РПЛ красно-белые опустились со второй на четвертую позицию.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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