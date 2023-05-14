Николич возглавит «Динамо» в следующем сезоне

Сербский тренер Марко Николич возглавит московское «Динамо», пишет «Спорт-Экспресс».

По данным издания, 43-летний специалист будет работать с бело-голубыми с начала следующего сезона, стороны уже договорились о ключевых моментах контракта.

Напомним, что «Динамо» отстранило от работы Славишу Йокановича после разгромного поражения от «Ахмата (0:3) в 27-м туре РПЛ.

Николич работал в московском «Локомотиве» с июня 2020 года по октябрь 2021-го, вместе с командой выиграв Кубок России.