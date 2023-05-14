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«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей

Воронежцы смогли удержать победный счет.
«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей
14 мая 2023 20:56
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Факел"

В матче 27-го тура РПЛ воронежский «Факел» на своем поле обыграл «Пари НН».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Роман Акбашев, реализовавший пенальти.

На 74-й минуте подопечные Вадима Евсеева остались вдесятером: вторую желтую карточку получил Евгений Марков.

Воронежцы набрали 27 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, обойдя самарские «Крылья Советов».

Волжане с 23 очками остались 14-и.

В следующем туре «Факел» 20 мая сыграет в гостях с московским «Локомотивом». «Пари НН» 22 числа дома примет «Сочи».

РПЛ
27-й тур
«Факел» (Воронеж) - «Пари НН» (Нижний Новгород) - 1:0 (0:0)
Гол: Акбашев, 70 (с пенальти)
Удаление: Марков, 74 (»Факел»).

источник: «Советский спорт»
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