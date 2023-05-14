«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей

В матче 27-го тура РПЛ воронежский «Факел» на своем поле обыграл «Пари НН».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, в составе которых единственный мяч забил Роман Акбашев, реализовавший пенальти.

На 74-й минуте подопечные Вадима Евсеева остались вдесятером: вторую желтую карточку получил Евгений Марков.

Воронежцы набрали 27 очков и поднялись на 12-е место в турнирной таблице, обойдя самарские «Крылья Советов».

Волжане с 23 очками остались 14-и.

В следующем туре «Факел» 20 мая сыграет в гостях с московским «Локомотивом». «Пари НН» 22 числа дома примет «Сочи».

РПЛ

27-й тур

«Факел» (Воронеж) - «Пари НН» (Нижний Новгород) - 1:0 (0:0)

Гол: Акбашев, 70 (с пенальти)

Удаление: Марков, 74 (»Факел»).