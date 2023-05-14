«Ростов» проиграл в гостях «Сочи»

«Ростов» в гостевом матче 27-го тура РПЛ проиграл «Сочи» со счетом 0:1.

На 89-й минуте забил Тимофей Шипунв

Команда Валерия Карпина осталась с 50 очками на третьем месте, превосходя «Спартак» по личным встречам. «Барсы» - девятые (37 очков).

В следующем туре «Ростов» 21 мая сыграет в гостях с «Краснодаром», «Сочи» на следующий день проведет выездной матч против «Пари НН».

РПЛ

27-й тур

«Сочи» (Сочи) – «Ростов» (Ростов-на-Дону) - 1:0 (0:0)

Гол: Шипунов, 89

«Сочи»: Адамов, Маргасов, Терехов, Миладинович, Дркушич, Макарчук, Бурмистров (Шипунов, 80), Нобоа (Батырев, 65), Юсупов, Кравцов, Мелкадзе (Сарвели, 70).

«Ростов»: Песьяков, Лангович, Прохин, Мелехин, Сильянов, Глебов, Миронов (Селява, 78), Щетинин (Уткин, 78), Байрамян (Полоз, 86), Комаров (Тугарев, 53), Комличенко (Голенков, 52).

Предупреждение: Мелехин, 42.