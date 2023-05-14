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«Манчестер Юнайтед» увеличит зарплату Лисандро Мартинеса

Это произойдет со следующего сезона.
14 мая 2023 21:30
автор: Степан Шереметьев

«Манчестер Юнайтед» намерен увеличить зарплату центрального защитника Лисандро Мартинеса. Об этом сообщает Daily Star.

Отмечается, что со следующего сезона недельная зарплата футболиста возрастет с 50 тысяч фунтов стерлингов до 150 тысяч. Руководство «красных дьяволов» всецело доверяет аргентинцу и видит в нем будущего капитана и лидера команды в раздевалке.

Напомним, что аргентинец перебрался в «МЮ» из «Аякса» летом 2022 года за 57 миллионов евро. В нынешнем сезоне игрок провел за манкунианцев 45 матчей и забил один мяч.

источник: The Daily Star
«Манчестер Юнайтед» увеличит зарплату Лисандро Мартинеса
Это произойдет со следующего сезона.
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