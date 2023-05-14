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Ташуев высказался о разгромной победе «Ахмата» над «Динамо» в матче РПЛ

Грозненский клуб обыграл своего соперника со счетом 3:0.
14 мая 2023 21:53
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев дал комментарий после матча 27-го тура чемпионата России против «Динамо».

«Перед игрой были кадровые проблемы, складывали состав, словно пазл. К сожалению, и сегодня есть потери. В целом, ребята правильно выполнили установку, не давали «Динамо» развернуться», - приводит слова специалиста пресс-служба грозненского клуба. .

После этой встречи грозненцы набрали 46 очков и остались на пятом месте, на четыре очка отставая от идущим третьим и четвертым «Ростова» и «Спартака».

«Динамо» с 42 очками теперь располагается на седьмой строчке.

В следующем туре москвичи 20 мая сыграют в гостях с уже вылетевшим из РПЛ «Торпедо». «Ахмат» в этот же день дома примет подмосковные «Химки».

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