Стала известна судьба спортивного директора «Динамо» Бувача после отставки Йокановича

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач сохранит свой пост, несмотря на отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.
По информации телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в клубе ценят заслуги Бувача, который в тандеме с Сандро Шварцем принес команде бронзовые медали в сезоне-2021/22. Кроме того, динамовцы добирались до финала Кубка России, в котором уступили «Спартаку».
Напомним, сегодня бело-голубые потерпели разгромное поражение от грозненского «Ахмата» в рамках 27-го тура РПЛ (0:3).
После матча динамовское руководство объявило об отставке Йокановича.
источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»