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Стала известна судьба спортивного директора «Динамо» Бувача после отставки Йокановича

Серба уволили после разгрома от «Ахмата».
Стала известна судьба спортивного директора «Динамо» Бувача после отставки Йокановича
14 мая 2023 22:17
автор: Александр Шульгин
автор фото: ФК "Динамо"

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач сохранит свой пост, несмотря на отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

По информации телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в клубе ценят заслуги Бувача, который в тандеме с Сандро Шварцем принес команде бронзовые медали в сезоне-2021/22. Кроме того, динамовцы добирались до финала Кубка России, в котором уступили «Спартаку».

Напомним, сегодня бело-голубые потерпели разгромное поражение от грозненского «Ахмата» в рамках 27-го тура РПЛ (0:3).

После матча динамовское руководство объявило об отставке Йокановича.

источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
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