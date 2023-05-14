Стала известна судьба спортивного директора «Динамо» Бувача после отставки Йокановича

Спортивный директор московского «Динамо» Желько Бувач сохранит свой пост, несмотря на отставку Славиши Йокановича с поста главного тренера команды.

По информации телеграм-канал «Инсайды от Карпа», в клубе ценят заслуги Бувача, который в тандеме с Сандро Шварцем принес команде бронзовые медали в сезоне-2021/22. Кроме того, динамовцы добирались до финала Кубка России, в котором уступили «Спартаку».

Напомним, сегодня бело-голубые потерпели разгромное поражение от грозненского «Ахмата» в рамках 27-го тура РПЛ (0:3).

После матча динамовское руководство объявило об отставке Йокановича.