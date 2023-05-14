Артетат считает, что у «Арсенала» не осталось шансов на победу в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после поражения от «Брайтона» со счетом 0:3 в матче 36-го тура чемпионата Англии.

«Неделю назад я стоял здесь и чувствовал гордость, а сегодня мы должны извиниться за игру. Это было неприемлемо. Математически чемпионство еще возможно, но сегодня об этом невозможно думать», - приводит слова испанского специалиста BBC.

В составе победителей отличились Хулио Энсисо (51-я минута), Дениз Ундав (86) и Первис Эступиньян (90+6).

Таким образом, команда Роберто Де Дзерби с 58 очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Микеля Артеты находятся на второй строчке, имея в своем активе 81 очко.

В следующем матче «Брайтон» отправится в гости к «Ньюкаслу» (18 мая), а «Арсенал» сыграет на выезде с «Ноттингем Форестом» (20 мая).