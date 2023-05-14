ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Артетат считает, что у «Арсенала» не осталось шансов на победу в АПЛ

Накануне лондонский клуб крупно уступил «Брайтону».
14 мая 2023 22:18
автор: Степан Шереметьев

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после поражения от «Брайтона» со счетом 0:3 в матче 36-го тура чемпионата Англии.

«Неделю назад я стоял здесь и чувствовал гордость, а сегодня мы должны извиниться за игру. Это было неприемлемо. Математически чемпионство еще возможно, но сегодня об этом невозможно думать», - приводит слова испанского специалиста BBC.

В составе победителей отличились Хулио Энсисо (51-я минута), Дениз Ундав (86) и Первис Эступиньян (90+6).

Таким образом, команда Роберто Де Дзерби с 58 очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Микеля Артеты находятся на второй строчке, имея в своем активе 81 очко.

В следующем матче «Брайтон» отправится в гости к «Ньюкаслу» (18 мая), а «Арсенал» сыграет на выезде с «Ноттингем Форестом» (20 мая).

источник: BBC
Артетат считает, что у «Арсенала» не осталось шансов на победу в АПЛ
Накануне лондонский клуб крупно уступил «Брайтону».
14.05.2023 22:18
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Стала известна судьба спортивного директора «Динамо» Бувача после отставки Йокановича
Стала известна судьба спортивного директора «Динамо» Бувача после отставки Йокановича
Серба уволили после разгрома от «Ахмата».
14.05.2023 22:17
Футбол
автор: Александр Шульгин
Ташуев высказался о разгромной победе «Ахмата» над «Динамо» в матче РПЛ
Грозненский клуб обыграл своего соперника со счетом 3:0.
14.05.2023 21:53
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Манчестер Юнайтед» увеличит зарплату Лисандро Мартинеса
Это произойдет со следующего сезона.
14.05.2023 21:30
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Рома» сыграла вничью с «Болоньей» в Серии А
Команда Жозе Моуринью теряет позиции в борьбе за Лигу чемпионов.
14.05.2023 21:03
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Ростов» проиграл в гостях «Сочи»
Команда Карпина не смогла воспользоваться осечкой «Спартака».
14.05.2023 20:58
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей
«Факел» в меньшинстве обыграл «Пари НН» и покинул зону стыковых матчей
Воронежцы смогли удержать победный счет.
14.05.2023 20:56
Футбол
автор: Александр Шульгин
Защитник «Бенфики» Гримальдо перейдет в «Байер»
Он присоединится к немецкому клубу на правах свободного агента.
14.05.2023 20:51
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Николич возглавит «Динамо» в следующем сезоне
Николич возглавит «Динамо» в следующем сезоне
Бело-голубые нашли замену Йокановичу.
14.05.2023 20:41
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика