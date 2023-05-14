«Ужасное зрелище. Все кончено». Пирс Морган - о разгромном поражении «Арсенала»

Известный журналист и болельщик «Арсенала» Пирс Морган высказался об игре «канониров» в матче 36-го тура чемпионата Англии, в котором лондонская команда уступила «Брайтону» (0:3).

«Все кончено. Ужасно тусклое, лишенное страсти, бесхребетное и жалкое зрелище, которое закрепляет необъяснимо мрачное окончание сезона, на который возлагали так много надежд. Итог краток: «Арсенал» задохнулся», – написал Морган в соцсетях.

В составе победителей отличились Хулио Энсисо (51-я минута), Дениз Ундав (86) и Первис Эступиньян (90+6).

Таким образом, команда Роберто Де Дзерби с 58 очками поднялась на шестую позицию турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Микеля Артеты находятся на второй строчке, имея в своем активе 81 очко.

В следующем матче «Брайтон» отправится в гости к «Ньюкаслу» (18 мая), а «Арсенал» сыграет на выезде с «Ноттингем Форестом» (20 мая).