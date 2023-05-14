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«Барселона» победила «Эспаньол» и стала 27-кратным чемпионом Испании

Хави вернул команде звание сильнейшей в стране.
14 мая 2023 23:50
автор: Максим Скороходов

«Барселона» досрочно стала чемпионом Испании в сезоне-2022/23.

Это стало известно после того, как «сине-гранатовые» победили в гостях «Эспаньол» со счетом 2:4 в 34-м туре Примеры.

В составе команды Хави забивали дважды Роберт Левандовски (11-я и 40-я минута), Алехандро Бальде (20) и Жюль Кунда (53), у второй команды из Каталонии голами отличились Хавьер Пуадо (73) и Хоселу (90+2).

«Сине-гранатовые» стали чемпионами в 27-й раз, на данный момент у них 85 очков. «Эспаньол» идет в зоне вылета (31 очко).

Ла Лига

31-й тур

«Эспаньол» (Барселона) – «Барселона» (Барселона) – 2:4 (0:3)

Голы: Пуадо,73; Хоселу, 90+2 – Левандовски, 11, 40; Бальде, 20, Кунде, 53.

источник: «Советский спорт»
«Барселона» победила «Эспаньол» и стала 27-кратным чемпионом Испании
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