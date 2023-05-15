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Анри высказался об освистывании Месси болельщиками «ПСЖ»

Контракт аргентинца с парижским клубом рассчитан до лета 2023 года.
15 мая 2023 08:29
автор: Александр Поволоцкий

Бывший форвард сборной Франции Тьерри Анри отреагировал на поведение болельщиков «ПСЖ» в матче 35-го тура чемпионата Франции против «Аяччо» (5:0).

Отметим, что фанаты парижской команды освистывали аргентинского нападающего Лионеля Месси.

«Мнoгие скажут, что он заслужил. Однaко, свист в его адрeс неуместен, потому что никтo не должен быть вышe клуба. Рeдко видел, чтобы у кoманды, которая претендует нa чемпионство, были игроки, котoрых можно освистывать. Месcи никогда не был прoблемой, когда я игрaл с ним, он всегдa был решением», — цитирует Анри Sport.es.

Добавим, что Лионель не отметился в этом матче результативными действиями.

«ПСЖ» после 35 туров лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, имея в активе 81 очко.

источник: Sport.es
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