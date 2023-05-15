«Такое ощущение, что трактовки пишет нейросеть»: Зарема Салихова потроллила решения ЭСК

Супруга бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна - Зарема Салихова прокомментировала объяснения ЭСК РФС спорных судейских решений в последних турах.

«Центр тяжести на ступне, зацепил шнурки бутсой, было лишь скользящее движение… 50 оттенков объяснений одного и того же нарушения.

Такое ощущение, что трактовки для ЭСК пишет нейросеть», - приводит слова Салиховой Metaratings.

Напомним, в 27-м туре очередной скандал вызвала работа рефери на матче «Химки» - «Спартак». Арбитр удалил защитника москвичей Даниила Денисова за легкий контакт с соперником.

Встреча завершилась со счетом 1:1.