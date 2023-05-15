Гусев объяснил, почему поддерживает решение «Динамо» расстаться с Йокановичем

Бывший полузащитник московского «Динамо» Ролан Гусев прокомментировал решение клубного руководства бело-голубых уволить Слаившу Йокановича с поста главного тренера команды.

«Я думаю, «Динамо» - не тот клуб, который принимает сомнительные решения. Мне кажется, что это решение правильное. Поэтому проигрывать статусные матчи, юбилейную игру все помнят, не свойственно такому клубу. Вообще команда очень сильно поменялась, имею в виду, остались те же игроки, но они стали хуже выглядеть по сравнению с прошлым сезоном. Это не есть хорошо», - приводит слова ветерана «Евро-футбол».

Напомним, сегодня бело-голубые потерпели разгромное поражение от грозненского «Ахмата» в рамках 27-го тура РПЛ (0:3).

После 27 туров бело-голубые с 42 очками занимают седьмое место в турнирной таблице РПЛ.